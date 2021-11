DLC s Tiny Tinou pro Borderlands vychází samostatně – a někde i zadarmo

10. 11. 2021 11:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, jedno z rozšíření pro Borderlands 2, vychází po téměř deseti letech samostatně a na nových platformách. Od včerejšího dne ho najdete kromě PC i na PlayStationu 4 a Xboxu One, a tím pádem díky kompatibilitě i na PlayStationu 5 a Xboxech Series X|S. Na Epic Games Store je navíc nově osamostatněná hra až do 16. listopadu úplně zdarma.

Tento krok je samozřejmě přípravou na nadcházející vydání spin-offu Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, který vychází v 25. března 2022.

V hlavní roli Tiny Tiny se v rozšíření představuje Ashly Burch, která se stává vypravěčkou stolní hry Bunkers and Badasses. Ta se odehrává v imaginárním světě značně inspirovaném populárními Dungeons & Dragons. Fantasy prvky pak inovují klasickou střílečkovou hratelnost, na což chce Gearbox navázat právě i v chystaných Wonderlands.