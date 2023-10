Dinolords je středověká realtime strategie... s dinosaury!

9. 10. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vikingové byli ve středověku hrůzostrašnou silou, která si podmanila takřka veškeré evropské pobřeží a tři sta let pravidelně plundrovala britské souostroví. Jak by Evropa raného středověku vypadala, kdyby si krvežízniví Dánové ochočili dinosaury? To vám předvede chystaná strategie Dinolords, jejíž oznamovací trailer můžete zhlédnout výše.

Hratelnost způsobí všem nostalgikům příjemné mrazení, protože zavítáme někam k začátku milénia, kdy monitorům vládly nepřekonané klenoty jako Age of Empires II a Warcraft III. Příjemně staromilské budování základny a přímočará těžba několika surovin bude okořeněná o velmi jednoduché RPG prvky hrdinů a speciálních jednotek.

Stavba opevnění bude zase připomínat třeba takový Stronghold. Pevnosti budou často to jediné, co odolá nájezdům barbarských válečníků v sedlech praještěrů. Počítejte s komplexní výstavbou opevnění, věží, barbakanů a stacionárních balist. Udatní vojáci budou protivníky zasypávat šípy z hradeb, a když dojde na zdolání zdí, přijdou ke slovu i meče a řemdihy.

Pokud si pořád lámete hlavu, kde se sakra v Evropě 10. století vzali gigantičtí plazi, vězte, že i na tom si tým z Northplay dal záležet a celou tuto alternativní historii postavil na reálných událostech. První vikinský osadník grónského pobřeží, Erik Rudý, najde v ledovci zamrzlá podivná vejce. Zbytek si asi dokážete domyslet sami. Kampaň nás zavede do nájezdníky tolik oblíbené Anglie, která je na pokraji totálního zničení dinosauří hordou. Zkrátka nás čeká kotel zábavy a nevšední historická exkurze.

Dinolords dorazí na PC až v prvním kvartále roku 2025. Nedočkavci si ale hru zahrají takřka o rok dříve, protože si projde zhruba rok dlouhým předběžným přístupem.