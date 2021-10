Díky posledním optimalizacím už na Guardians of the Galaxy nepotřebujete 150 GB místa

Aktualizováno (22. 10. 2021, 9:35): Vývojáři hry Guardians of the Galaxy z kraje týdne vyděsili fanoušky, když na Steamu uveřejnili hardwarové nároky PC verze. Ta měla vyžadovat 150 GB volného místa a zařadila by se tak k nejhladovějším hrám v historii. Ale jak se ukázalo, realita bude nakonec docela jiná.

„Ahoj všichni! Chtěli jsme vás informovat o konečné velikosti PC verze, která nebude 150 GB. Tým je v posledních fázích optimalizace finální verze hry a můžeme potvrdit, že výsledná velikost souboru při uvedení na trh bude přibližně 80 GB,“ objevilo se na oficiálním Twitteru hry.

Vývojářům se tedy podařilo skrouhnout požadované volné místo téměř na polovinu, čímž pádem nemusíte mazat tolik jiných her. V případě konzolí budete potřebovat kolem 50 GB.

Hey everyone! We wanted to give you an update on the final size of the PC version of the game, which will not be 150 GB. The team is in the last stages of optimizing the final game and we can confirm the file size will be approximately 80 GB at launch.