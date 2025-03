Diablovka Minecraft Dungeons možná chystá pokračování

Nejprodávanější videohra historie Minecraft položila základ pro spoustu spin-offů. Mezi nimi najdeme i diablovku s přídomkem Dungeons, která sice kriticky velkou díru do světa neudělala, Microsoftu se ale zřejmě značku tímto způsobem daří dostatečně dojit. Podle zpráv insiderů se totiž pracuje na pokračování Minecraft: Spicewood.

Se zákulisním infem přichází uživatel s přezdívkou X0X_Leak. Nová hra z kostičkového univerza má být ve vývoji už dva roky. Z lokací navštívíme tři biomy: Medová pole, poušť a les. V každém prostředí pak najdete několik regionů s unikátními monstry, která budou jen čekat na pořádnou ránu krumpáčem.

Minecraft: SPICEWOOD



New Minecraft spinoff game currently called "Project Spicewood".

Its a sequel to Minecraft Dungeons and has been in development since at least 2 years.



Main areas and POIs:



Honeycomb Fields: Undermill, Farm, Island, Lake, Fields, Forest.

Desert: Cliff,… https://t.co/no700xyzuW