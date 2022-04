Diablo křížené s Borderlands? Vyzkoušejte si akční RPG Space Punks

20. 4. 2022 14:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V minulém roce se v obchodě Epic Games Store v předběžném přístupu objevilo akční RPG Space Punks, které se na první pohled náramně podobalo Borderlands s tím rozdílem, že na celou akci nahlížíte shora. Vstup do předběžného přístupu byl zpoplatněn, přestože se od začátku vědělo, že výsledná hra bude free-to-play. A to platí i o dnes spuštěné otevřené betě.

Všichni tak můžete skočit do bláznivého sci-fi světa plného prapodivných hrdinů a ještě prapodivnějších monster, která rozstřílíte na cucky ve velmi chaotických přestřelkách. Hrát můžete za lidi, ale nechybí možnost zhostit se drsného kance podobně jako třeba v Mutant Year Zero: Road to Eden. Space Punks vsází na kooperativní hraní, kdy se mohou v jednom světě spojit až čtyři hráči.

Přechod do otevřené bety doprovází update pozměňující základní herní smyčku a zajišťující plynulejší crafting i snazší vstup nových hráčů. Rovněž se objevuje endgamový obsah v podobě černé díry, v níž budou hráči střídat jednu dimenzi za druhou při snaze dosáhnout nekonečna.

Nicméně je to jen začátek z plánovaného endgamového obsahu, stejně jako se počítá i s dodatečným obsahem jak v rámci otevřené bety, tak po ní. Navíc stále bude možné zakoupit si founders pack, čímž se dostanete ke kosmetickým předmětům a podpoříte tím vývojáře.