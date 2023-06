Diablo IV dostává první velký patch, posílení čeká úplně všechny

28. 6. 2023 13:10 | Novinky | autor: Jan Slavík

Do Diabla IV dorazil patch 1.0.3 se slíbenými úpravami rovnováhy hrdinů. Ten, kdo se těšil na výrazné změny, se však může rovnou zase uklidnit a nadále vyhlížet nějaký obsahový patch či začátek první sezóny: Dnešní update sice, pravda, přinesl pár velmi vítaných maličkostí, ale žádné převratné úpravy herních systémů se prozatím nekonají.

Seznam změn (k prohlédnutí zde) začíná chvályhodným výčtem oprav různých bugů a technických nedodělků. Novinek co do hratelnosti je ale k nalezení jen minimum. Ke vstupu do nightmare dungeonů se díkybohu půjde teleportovat, což vážně bylo potřeba, protože jízdy na koni jsou zajímavé zhruba první den, ale když musíte stejnou trasu absolvovat posté (či potisící), už má člověk chuť proklít vývojáře do pátého kolene.

Tvůrci dál zvýšili zkušenosti z monster v nightmare dungeonech i za samotné úspěšné dokončení kobky. To je sice samo o sobě fajn, ale bude se to hodit spíš až v sezóně či hráčům, kteří ještě nedosáhli na stý level. Jinak řečeno, bohužel to neřeší daleko větší problém, na který je nutně potřeba se co nejdřív zaměřit: Nějak není důvod procházet Nightmare dungeony.

Poklady, které v nich najdete, jsou úplně totožné a padají s úplně stejnou kadencí jako kdekoliv jinde a jediný důvod, proč se snažit o pokoření nejvyšších úrovní obtížnosti, je momentálně jen a pouze chvilkový pocit nadřazenosti, když přátelům, kteří takovou úroveň ještě nezvládli, ukážete obrázek s úspěšným dokončením. Což je ale přeci jen trochu málo.

Nabízelo by se prozaické řešení – co takhle pár procent k šanci na lepší předměty za každý tier nightmare dungeonu? Bonus by mohl plynule narůstat se zvyšující se obtížností a samotná mechanika magic find už ve hře je (jeden druh klíčů ke kobkám už ji využívá).

Taktéž by možná nebylo od věci výrazně zvýšit šanci na vzácné unikátky dejme tomu v nightmare dungeonech od tieru 80 a výš. Ona je totiž jedna věc, když má hra extrémně obtížně získatelné poklady, jejichž existenci kvituji s největším povděkem. Líbí se mi, že tu jsou, a mohou fungovat jako skvělá motivace hrát dál a hnát se za nimi.

Jenže ve zdejším provedení by podobné předměty mohli tvůrci rovnou vymazat a nikdo by to nepoznal, protože padají s frekvencí zhruba jednou za pět tisíc let, a to už je přeci jenom lehce přitažené za vlasy. Aby bylo jasno, řeč je o prakticky nezískatelné šestici předmětů v čele s helmou Harlequin's Crest, ne o „běžných“ unikátkách, které padají dostatečně. Jasně, i v Diablu 2 bylo docela peklo získat unikátní shako, na nějž diskutovaná helma odkazuje, ale co je moc, to je moc. Snad se dočkáme ještě nějakých úprav.

Patch 1.0.3 nakonec ještě upravuje některé dovednosti hrdinů, ale opět se myslelo hlavně na levelování postav a chystanou první sezónu, protože nejběžnější endgamové buildy se žádných bonusů nedočkaly.