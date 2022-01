Diablo Immortal ještě nevyšlo a už se mu rodí konkurence v podobě Torchlight: Infinite

3. 1. 2022 15:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Blíží se doba, kdy bude na mobilních telefonech rvačka o hráče hledající novou závislost v podobě akčního RPG. Vedle chystaného Diabla Immortal, které dorazí bůhvíkdy, se o místo na výsluní bude ucházet ještě Torchlight: Infinite, který rovněž vyjde v blíže neurčené budoucnosti.

Nicméně mobilní Torchlight si s trochou štěstí vyzkoušíte co nevidět. Jeho tvůrci z čínského studia XD chystají uzavřenou betu, do které se můžete hlásit z oficiálních stránek. Pak už jen stačí mít štěstí a být vybrán jako jeden z prvních testerů.

zdroj: XD

Torchlight: Infinite nemá v názvu slovo „nekonečný“ pro nic za nic. Značí například náhodně generovaný loot s náhodně poskládanými dungeony a nespoutanou akci nebudou brzdit systémy jako stamina a cooldown, které pro jistotu zcela chybí.

Po příběhové stránce se podíváme do světa vzdáleného 200 let od skvělého Torchlight II a zahrajeme si za mnoho různých postav s vlastními schopnostmi, které se navíc dají kombinovat do nejrůznějších synergií.

Doufejme, že v Číně vědí, co dělají a naservírují nám mobilní diablovku, po které tak dlouho toužíme a jakou si zasloužíme. A kdyby to náhodou nevyšlo, snad nám spraví chuť to Diablo…