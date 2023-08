Devolver uspořádal vlastní akci pro odložení svých her

8. 8. 2023 12:10 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Devolver je známý pro své velice svérázné akce a konference, které fungují jako jeden velký skeč. Firma si tuto image poctivě buduje už několik let a postupně reaguje na různé trendy ve videoherním průmyslu, samozřejmě s nadsázkou a humorem. Nejinak tomu bylo u včerejší akce Devolver Delayed Showcase, jež oslavovala hromadné odkládání jejich titulů.

Prvním odloženým titulem, který se na obrazovky podívá až v příštím roce, je roztomilá pohádka The Plucky Squire. Je to rozhodně škoda, protože tato rodinná zábava, ve které přecházíte mezi 2D a 3D prostorem, působí čarovně. Ostatně stejně jako Skate Story, ve kterém se jízdou na prkně pokusíte porazit své démony. Žel také ale až v příštím roce.

Odklad na příští kalendářní rok také postihl chystanou roguelike mlátičku Stick it to the Stickman, ve které se snažíte zlikvidovat své kolegy, abyste se dostali na vrchol korporátního žebříčku. Ve stejném roce současně dorazí podobně agresivní frenetická akce z pohledu první osoby Anger Foot, ve které bude vaší hlavní zbraní naštvaná noha. O něco déle si hráči musí počkat i na hru Pepper Grinder. To opláčou především milovníci plošinovek a vrtáků.

zdroj: All Possible Futures

Společnost ovšem všechny své fanoušky ubezpečuje, že i letos bude rozhodně co hrát. Její portfolio je nadále bohaté, takže se v následujících čtyřech měsících lze stále těšit třeba na drsnou metroidvanii z lovecraftovského světa Gunbrella. V plánu je také online kooperativní sandboxový survival Wizard with a Gun, který zaujme především vizuálem a magickou divočinou.

PCčkáři i konzolisté se také mohou pomalu připravovat na pokračování chorvatského logického fenoménu The Talos Principle. Překvapit zároveň může i kooperativní plošinovka KarmaZoo, v níž se až 10 náhodných hráčů snaží vyřešit různé hádanky a problémy.

Pouhých pár dní nás navíc dělí od vydání adventury The Cosmic Wheel Sisterhood. Ta odkryje osudy věštecké čarodějky Fortuny, která je odsouzená k exilu na asteroidu, kde utváří osud kosmických čarodějek a snaží se získat zpět svobodu. Jak to nakonec dopadne, zjistíte už 16. srpna.

Za zmínku taktéž stojí, že právě dnešním dnem vyjde bezplatná aktualizace pro Broforce. Jmenuje se Forever, jde o závěrečný update a přidává nové postavy, nepřátele i schopnosti. Ideální chvíle se k této maskulinní zábavě navrátit. Dodatečně do konce roku vyjde ještě DLC pro McPixel 3.