Devolver se omlouvá hráčům, kterým sebral přístup k Fall Guys

Předevčírem se na Twitteru a Redditu objevilo množství argentinských hráčů netradiční battle royale Fall Guys, kteří přišli o své legitimně pořízené kopie z oficiálního webu. „Klíč, který jste obdrželi, patřil k várce přeprodávané podvodníky pro rychlý zisk. Deaktivovali jsme všechny klíče z této várky a ovlivněným zákazníkům vracíme peníze,“ vzkázal vydavatel hráčům.

Původní cena v Argentině činila 325 argentinských pesos, tedy asi zhruba stokorunu, čehož zneužilo mnoho přeprodejců a levné klíče poslalo dál do šedé distribuce. Devolver ovšem oznámil, že původní cena byla takto nízká omylem a zvedl ji mezitím na dvojnásobek. Mnoho argentinských hráčů si tak klíč už nemohlo znovu pořídit za cenu, kterou za něj dali původně.

Vydavatelství se teď dotyčným omlouvá: „Udělali jsme chybu, při které došlo k zablokování legitimních klíčů zakoupených naší komunitou a za tuto nepříjemnost se omlouváme.“ Dotčení zákazníci mají Devolveru napsat a novou kopii Fall Guys obdrží obratem – a zdarma.

Do světa fazolek soupeřících ve vtipných minihrách navíc včera dorazil také nový patch, který reflektuje některé časté stížnosti fanoušků. Největší nenávisti se mezi nimi totiž těší týmové hry, kde jsou nucení spolupracovat s cizinci bez možnosti komunikovat a případnou prohru mohou jen velmi málo ovlivnit. Kola her s kradením ocásku se zkrátí o půl minuty, navíc už se vám nestane, že byste se dostali do dvou týmových miniher za sebou.

A konečně, finálové kolo Fall Mountain, kde soutěžíte v tom, kdo se vyškrábe na vrchol jako první, teď pojme maximálně 15 hráčů. Pokud se tedy do finále dostane víc želé fazolek, bude se o vítěznou korunku soupeřit v jiné minihře.

Fall Guys: Ultimate Knockout najdete na Steamu a na PlayStation 4 v rámci srpnového předplatného PS Plus.