Dead Island 2 bude mít oficiální češtinu. Omrkněte i HW nároky

12. 4. 2023 11:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tropická zombie mordovačka Dead Island 2 to neměla lehké. V průběhu předlouhého, bolestivého vývoje se střídali vydavatelé i tvůrčí studia jak na běžícím páse. Nakonec to ale vypadá, že titul skutečně vyjde, a to už 21. dubna. Kdo by se do vyhlazování neživých děsů chtěl pustit v mateřštině, bude mít tu možnost.

Lokální distributor Playman hlásí, že Dead Island 2 obdrží oficiální lokalizaci ve formě titulků. Mohlo by se sice zdát, že s hrou podobného ražení nemohlo být až tolik práce, když prim hraje akce a žádné předlouhé narativní odbočky nejspíš čekat nemusíme, ale není to tak úplně pravda.

Ve hře najdeme rozhovory, RPG mechanismy, přehršel předmětů i různé promluvy obyvatel. Tým složený ze čtyř překladatelů a dvou editorů nakonec musel zpracovat zhruba čtvrt milionu slov. Trvalo to rok a půl a práce nekončí, protože se chystá i lokalizace případných přídavků či rozšíření.

Možnost posekat ohnilé davy v mateřském jazyce však není jediná novinka, která se hry týká – tvůrci také včera zveřejnili očekávané hardwarové požadavky:

zdroj: Deep Silver

Zdá se, že bude potřeba docela solidní železo. Pro 60 FPS ve 4K v plné palbě to není nijak překvapivá nebo šokantní novinka, ale karta na úrovni RTX 3070 pro hraní v „pouhých“ 1440p, a to ani ne na plné detaily, mi přijde jako docela odvážný požadavek. Snad bude hra podle toho i vypadat.

Na oficiálních stránkách též naleznete často kladené dotazy, v jejichž rámci se můžeme dozvědět řadu nových informací. Například to, že s kamarády na jiných platformách si nezahrajeme, že hra nabídne kooperační multiplayer pro až tři hráče nebo že si budeme moci upravit uživatelské rozhraní.

Mimo jiné tu ale stojí i jedna poměrně zvláštní věc: Dead Island 2 bude využívat AMD FSR2, ale nebude podporovat „software k vylepšení výkonu“. Nikdo se neobtěžoval vysvětlit, jaký software tím mají autoři na mysli, ale vzhledem k tomu, že upscaling od AMD zmínili jmenovitě a o funkci od Nvidie nepadlo ani slovo, lze odhadovat, že je řeč právě o DLSS.

Jisté to zatím samozřejmě není, ale jednalo by se o vcelku podivný krok. Uvidíme již brzy – ať už česky, nebo v originále, ať už s upscalingem, nebo bez, Dead Island 2 dorazí 21. dubna na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One.