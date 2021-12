Dead by Daylight v příští kapitole spojí síly s dívkou ze studny

16. 12. 2021 11:59 | Novinky | autor: Pavel Makal

Hororová akce Dead by Daylight s nevšedním asymetrickým multiplayerem běží už dlouhých pět let a za tu dobu rozšířil paletu jejích hratelných postav slušný počet originálních i licencovaných vrahů, psychopatů a monster. Příští update by v mrazivém děsu rozhodně neměl polevit, spíše naopak.

Studio Behaviour Interactive totiž oznámilo, že v pořadí již 23. kapitola ponese motiv slavného japonského hororu Ringu, u nás známého jako Kruh. Původní knižní předloha od Kódži Suzukiho se kromě filmové adaptace ze Země vycházejícího slunce dočkala i třídílného západního filmového zpracování, které je v tuzemsku patrně známější. Sadako Jamamura v něm nahradila Samara Morgan s podstatně odlišným příběhovým pozadím, ale podobnými vražednými schopnostmi.

Do vydání 23. kapitoly ale ještě zbývá dost času, na obrazovky má dorazit až v březnu příštího roku, a možná proto jsou detaily zatím velmi nejasné. Vývojáři ani přesně nespecifikovali, jaké postavy z Ringu se ve hře objeví, byť je docela jisté, že právě Sadako chybět nebude.

Víme nicméně, že adaptace bude vycházet jak z knižní předlohy od Suzukiho, tak z filmu, který v roce 1998 natočil Hideo Nakata. Tak hlavně pozor na neoznačené tajuplné videokazety!