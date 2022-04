Dáte si znovu Dying Light 2 s novými možnostmi v New Game+?

26. 4. 2022 13:01 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Techland již zítra umožní všem pěti milionům hráčů absolvovat celé Dying Light 2 Stay Human znovu od začátku s novým módem New Game+. Ten vám zanechá vaši výbavu a schopnosti z konce hry, kromě vymožeností jako vystřelovací hák a padák, které si stále musíte odemknout hraním. Ale abyste to neměli moc jednoduché, dojde k upravení základních mechanismů.

Kupříkladu běžné zombie se přizpůsobí vaší úrovni, narazíte na nové, ještě náročnější nemrtvé s překvapivým chováním označené zlatou značkou a budete se pídit po 30 nových a dobře ukrytých inhibitorech, aby Aidenovy životy a výdrž ještě více povyrostly, a zvládly tak nápor nových hrozeb.

Bude pro vás připravený i nový úkol Something Big Has Been Here, jehož název nevěstí nic dobrého. V New Game+ budete odměňovaní legendárními předměty a v neposlední řadě se budete honit za platinovými medailemi parkourových výzev, jejichž časy jsou nastavené podle dosavadních nejlepších výsledků komunity.

To vše dorazí již zítra v rámci patche 1.3.0, který rovněž opraví řadu chyb souvisejících s kooperací a zacyklením hráčovy smrti. Konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S zase dostanou nový prvek nastavení umožňující upravit si zorné pole (FOV) podle svého. Pro dnešek, nebo spíše zítřek, je to vše, ale tím dodatečný obsah pro Dying Light 2 Stay Human teprve začíná…