Datadisk pro Destiny 2 přináší spoustu novinek

30. 8. 2022 17:24 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Nový datadisk pro Destiny 2 s podtitulem Lightfall měl vyjít už letos, nakonec na naše konzole a PC dorazí až 28. února příštího roku. Jak se ovšem zdá, na dobré věci se vyplatí si počkat. Dodatek totiž přináší skutečně značné množství novinek.

Hlavním přídavkem je zcela nová lokace na planetě Neptun se svým skrytým městem Neomuna. To se vyhnulo zkáze při kolapsu civilizací, a tak na rozdíl od jiných míst světa Destiny nebudete procházet zničenými ruinami, ale naopak pobíhat po neonových ulicích vyvoněného města.

zdroj: Bungie

Do hry přibude také zelená podtřída zvaná Strand, která mimo jiné používá přitahovací hák. Do městského prostředí Neomuny naprosto ideální! Strážci se tu střetnou se záporákem Calusem a jeho Stínovou legií. Nebudou na to ovšem sami, proti nepříteli se postaví i takzvaní Cloud Striders, tedy něco jako strážci Neomuny. Díky tomu se tak dostanete ke zcela novým zbraním, jako je třeba automatická puška Quicksilver Storm.

V Bungie se také podívali na zoubek přístupnosti novým hráčům. Pomoci by měl například The Guardian Rank, žebříček, kterým hráči postupují, jak se seznamují s herními mechanikami. Nováčkům bude pomoženo v tom, aby líp pochopili, jak hra vlastně funguje, veteráni získají odměny za pomoc novým hráčům.

Tvůrci také přislíbili přehlednější uživatelské rozhraní, což upřímně mělo přijít už dřív. Podobně je na tom funkce pro hledání týmů, které chtějí plnit stejné úkoly. U MMO her standardní záležitost, která si ale v Destiny dala trochu na čas.

Destiny 2: Lightfall každopádně vypadá jako další našlapaná dávka obsahu. Nezbývá než držet palce, aby všechno neskončilo jen u slibů.