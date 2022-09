Datadisk Dragonflight pro World of Warcraft přistane v listopadu

30. 9. 2022 12:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Kdyby World of Warcraft bylo člověk, mohlo by jít letos k volbám a legálně si koupit svoje první pivo. Dříve nejhranější MMORPG slaví těžko uvěřitelných 18 let, a jak jinak by svou plnoletost mohlo zpečetit než novým datadiskem, kde tentokrát přicházejí na řadu dlouho opomíjení králové fantasy: draci.

V datadisku Dragonflight se budete moct vydat na Dragon Isles, kde na vás čeká rovnou čtveřice nových zón zasvěcených jednotlivým aspektům starodávných draků společně s osmi dungeony.

zdroj: Blizzard

Chybět samozřejmě nemůže ani nová hratelná rasa, mrštní Dracthyrové, s nimiž se tentokrát pojí jedna specialita – exkluzivní třída Evoker, která se specializuje na boj na dálku a zároveň na léčení parťáků.

zdroj: Blizzard

A nebyl by to správný datadisk zaměřený na draky, kdybyste si tahle majestátní stvoření nemohli osedlat. Létání na dracích bude na rozdíl od klasických mountů samostatný skill, který musíte levelovat, což vám umožní nejen si přizpůsobit vzhled vašeho dráčka, ale také létat rychleji a na delší vzdálenost.

zdroj: Blizzard

S příchodem Dragonflight se pojí také poměrně důležitá změna v hratelných třídách, do kterých se vracejí dříve zrušené talentové stromy. Nový systém by měl dát průchod vaší kreativitě, přičemž by ale vícero variant mělo být podobně efektivních.

Určité změny zaznamená také systém profesí a uživatelské rozhraní, které si budete moct přizpůsobit i bez instalace různých externích nástrojů.

World of Warcraft: Dragonflight vychází o půlnoci na 29. listopadu 2022 na PC.