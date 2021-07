Další ze spekulovaných herních adaptací od Netflixu má být Dragon Age

Poslední dobou snad neuběhne týden, kdy by se streamovací služba Netflix nevytasila s oznámením příprav nějaké další videoherní adaptace. Dnešní zpráva nicméně není z řad těch oficiálních, nýbrž spekulace pocházející ze serveru Giant Freakin Robot, který se odkazuje na „prověřený důvěryhodný zdroj“. Podle něj by se RPG série Dragon Age měla dočkat své vlastní seriálové adaptace – nicméně už neuvádí, zda půjde o seriál animovaný, či hraný.

Vzhledem k povaze zprávy tak zatím s jistotou netušíme nic o zasazení ani pojetí potenciální adaptace. Lehce odhadovat můžeme z předchozích spin-offů – Dragon Age se zatím dočkal animovaného Dawn of the Seeker o původu společnice Cassandry, ale třeba i hraného webového seriálu Redemption s Feliciou Day v hlavní roli.

Firmy Netflix a BioWare zatím existenci nového seriálu nevyvrátily ani nepotvrdily. I o zasazení již oznámené hry Dragon Age 4 se zatím spíše jen spekulovalo – dříve slibovaná výprava do mágokratického Tevinteru se po restartu projektu zřejmě neuskuteční, namísto toho se zřejmě vydáme do království Nevarra a do námořnické Antivy. Obejít se budeme muset i bez Šedých strážců.

Kontinent Thedas je nicméně rozlehlý a jeho historie také poměrně obsáhlá, BioWare ji mimo hry rozprostřelo i mezi množství knih, komiksů a dalších doprovodných materiálů. Můžeme si tak momentálně jenom domýšlet, jestli by se seriál držel děje naznačeného hrami, anebo adaptoval scénář psaný streamovací službě úplně na míru. Berte tak celou spekulaci s velkou rezervou.

Oficiálně oznámený čtvrtý díl se na nedávném EA Play Live 2021 neukázal, vývojářský tým ale prý momentálně jede naplno. Vzhledem k plánovanému datu vydání na rok 2023 zatím nemá kam spěchat, tak uvidíme, jestli se traileru se záběry z hraní dočkáme ještě letos, nebo až příští rok.

Hi Friends – sorry for no EA Play news this year but please know that the team is heads down with a lot of momentum and making great progress. We are excited to share more when the time is right. Please stay safe and have a great weekend! @SerGoldman @dragonage pic.twitter.com/eveXFbJtgY