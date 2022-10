Další záběry odhalují mnoho podob sličné Bayonetty

14. 10. 2022 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Bayonetta 3 je konečně jen pár dní vzdálená, a pokud jste náhodou stále na vážkách, zda by vás vůbec mohla bavit, nový trailer se čtyřmi minutami z hraní by vám měl poskytnout jednoznačnou odpověď. Zároveň ale buďte varováni, jelikož video toho ukazuje možná až příliš.

A tím nemyslím nahotu, protože tady se hra pořád drží na hranici jisté vkusnosti. Trailer ve skutečnosti odhaluje značnou část obsahu, který by pro vás jinak mohl být překvapivým. Nemáte-li rádi spoilery, pak radši nečtěte ani další odstavce a jen vyčkejte do 28. října, kdy Bayonetta 3 konečně vyjde pouze na Switchi.

Video je plné ikonicky bláznivé akce, ale také mnoha podob Bayonetty, kdy mě osobně asi bude trochu problém hrát za gigantického prsatého pavouka… Ve videu je spousta pasáží věnovaná i hratelné Viole, která je u Bayonetty v učení coby další čarodějka.

Obzvlášť zajímavý je závěr videa, který ukazuje, že si zahrajeme i za Jeanne, a to ve velmi nečekaném stylu – z Bayonetty 3 se totiž může stát i plošinovka. Doufejme, že si tvůrci nechali ještě spoustu podobných překvapení v rukávu a nebude to jako s trailery na hollywoodské filmy, které leckdy vyzradí to nejzásadnější.