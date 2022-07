Další variací na Stardew Valley je asijská Harvestella od Square Enixu

4. 7. 2022 13:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nejen Disney chystá svou vlastní simulaci života ne nepodobnou Stardew Valley. Z chutného koláče plného farmaření, sbližování se s místními a bojování si svou porci chce odříznout i japonské studio Square Enix, které představuje vlastní vizi zvanou Harvestella.

I v této hře budete mít svůj vlastní domek s rozlehlou zahrádkou, kterou nejprve zoráte, pak do ní zasadíte semínka a ta následně zaléváte, abyste po čase sklidili plody své práce. Ty můžete prodat, sníst anebo z nich ukuchtit mnohem zajímavější jídla, která vám pomohou na cestách a v bojích.

Vydat se můžete do mnoha měst a sbližovat se v nich s jinými dobrodruhy, kteří se k vám třeba přidají a pomohou vám v podzemí zamořeném monstry. Poklidné farmaření a putování po krajině tak střídají akční souboje v ryze japonském stylu.

K tomu všemu musíte mít na paměti hlavní hrozbu zdejšího světa. S dobře známými ročními obdobími se ve hře střídá ještě jedno – období smrti Quietus, během nějž vadnou vaše plodiny a vzduch se plní smrtelným prachem, který brání obyvatelům opouštět domovy. A rok od roku je to horší… V rámci příběhu snad přijdete na to, co s tím dělat.

Harvestella by do žánru simulátoru farmářského života mohla vnést svěží vítr svými typicky japonskými přístupy k designu i grafice, a to již poměrně brzy. Square Enix ji chce vydat 4. listopadu na počítačích a Switchi.