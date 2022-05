Další nálož indie her pro Switch: Mini Motorways, Ooblets, TABS…

12. 5. 2022 13:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nintendo po nějakém čase odvysílalo další ze svých streamů, tentokrát z kategorie Indie World Showcase. Na jednom místě, během jedné půlhodiny se světu představila kvanta indie her, které si v dohledné době zahrajeme na Switchi. Jsou mezi nimi porty již prověřených her i úplné novinky, které vyjdou vedle Switche i na dalších platformách. A vybere si snad každý.

Za sebe vám mohu všema deseti, no dobře, devíti z deseti doporučit luxusní logickou hříčku Mini Motorways – hru, která nezůstala ve stínu svého slavného předchůdce Mini Metro, celý koncept posunula a stala se z ní ještě lepší hra. Na Mini Motorways už nemusíte čekat, najdete je v obchodě Switche.

zdroj: Nintendo

Další ze zvučnějších jmen má jistě hra Ooblets, jakýsi simulátor života, v němž pěstujete podivuhodná zvířátka. Ano, opravdu pěstujete, nechováte. Hra se kdysi dávno dostala do povědomí díky oznámení exkluzivity pro Epic Games Store, což fanoušci projektu nesli velmi hořce (bylo to v době, kde se celý Epic teprve rozjížděl a jeho exkluzivity rozdělovaly hráče na znepřátelené tábory). Na Switchi si Ooblets zahrajete v létě.

zdroj: Nintendo

A ještě jedna hra by vám nemusela být vůbec cizí, a to TABS neboli Totally Accurate Battle Simulator. V této hře se bavíte tím, že sledujete automatizované bitvy. Vy jen určíte to, kdo nebo co bude v každé z armád. Můžete tak zjistit například, kolik vidláků, rytířů či Vikingů je potřeba na skolení jednoho mamuta. TABS dorazí na Switch v létě.

zdroj: Nintendo

Další tituly už jsou z kategorie těch nejnezávislejších indie her, mezi nimiž najdete například na hudbě založenou střílečku Soundfall, novou karetní hru Wildfrost, noir-punkovou akční plošinovku Gunbrella, děsivé potápěčské dobrodružství Silt, opičí skákačku Gibbon: Beyond the Trees či krabí soulslike Another Crab’s Adventure.

Tohle na indie hrách prostě musíte milovat. Ta nezměrná šíře témat a herních stylů, do kterých se velká studia a korporáty nikdy nepustí, protože z toho nekoukají milionové prodeje. Níže si můžete prohlédnout trailery všech nově oznámených indie her pro Switch.

A Guidebook of Babel – na podzim na Switchi a PC

zdroj: Nintendo

Another Crab’s Treasure – v roce 2023 na Switchi a PC

zdroj: Nintendo

Batora: Lost Haven – na podzim na Switchi, PC, PlayStationu a Xboxu

zdroj: Nintendo

Cult of the Lamb – letos na Switchi, PC, PlayStationu a Xboxu

zdroj: Nintendo

ElecHead – v létě na Switchi, od 21. října 2021 na PC

zdroj: Nintendo

Gibbon: Beyond the Trees – vyšlo na Switchi a Apple Arcade, od 18. května na PC

zdroj: Nintendo

Gunbrella – v roce 2023 na Switchi a PC

zdroj: Nintendo

OneShot: World Machine Edition – v létě na Switchi, od prosince 2016 na PC

zdroj: Nintendo

OPUS: Echo of Starsong – vyšlo na Switchi, od 1. září 2021 na PC

zdroj: Nintendo

Silt – v červnu na Switchi a PC

zdroj: Nintendo

Soundfall – vyšlo na Switchi, PC, PlayStationu a Xboxu

zdroj: Nintendo

Wayward Strand – od 21. května na Switchi, PC, PlayStationu a Xboxu

zdroj: Nintendo

We Are OFK – v létě na Switchi a PC

zdroj: Nintendo

Wildfrost – o Vánocích na Switchi a PC

zdroj: Nintendo