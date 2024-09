Další facka pro Nintendo: Internetem se šíří hratelná verze The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

16. 9. 2024 14:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nintendo se opět potýká s únikem hratelné verze své hry ještě před vydáním. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom do obchodů sice oficiálně zamíří až 26. září, nelegální kopie ale už před víkendem unikla na internet. Údajně se jedná o kompletní hru, která je podobně jako v předchozích případech hratelná na PC prostřednictvím emulátorů.

Pravost úniku potvrdilo hned několik streamerů specializujících se na hry od Nintenda a na sociálních sítích už se objevují záběry z hraní i spoilery ohledně příběhu první hry ze série The Legend of Zelda, kde se v království Hyrule hraje za titulární princeznu a ne za Linka. Pokud si tedy nechcete zkazit zážitek z hraní legální verze, buďte v těchto dnech při brouzdání po herních komunitách obezřetní.

Únik Echoes of Wisdom není ani zdaleka prvním případem, kdy Nintendu před vydáním utekly nejen záběry, ale rovnou celá hra. K loňským The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se piráti dostali deset dní před oficiálním vydáním, což nakonec vyústilo v konec aktivního vývoje emulátoru Yuzu.

Nintendo jeho autory žalovalo mimo jiné kvůli aktivní podpoře pirátství, kterou vývojáři mohli jen těžko popřít, protože pro emulátor vydávali optimalizační patche na Tears of the Kingdom ještě předtím, než hra oficiálně vyšla. Tým Tropic Haze tak s vývojem emulátoru letos skončil, stejně jako se zavázal zaplatit Nintendu pokutu za ušlé zisky ve výši 2,4 milionu dolarů (asi 56 milionů korun).