Cyberpunk 2077 dnes v livestreamu odhalí svou budoucnost

15. 2. 2022 10:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Od vydání Cyberpunku 2077 už uběhl více než rok a spoustu fanoušků patrně zajímá, co s touhle hrou bude dál. A když se lid ptá, CD Projekt Red odpoví prostřednictvím streamu. Vysílání započne dnes v 16:00 na oficiálním Twitchi.

Tvůrci kyberpunkového RPG nicméně nenaznačili, čeho konkrétního se dnešní přenos bude týkat, přirozeně se nabízejí hlavně dlouho očekávané a odkládané verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S, případně nějaký ten nový obsah či DLC pro Cyberpunk 2077.

Nedávné updaty beta verzí na Steamu a v PSN naznačují, že by verze pro next-gen nemusely být daleko a spekuluje se o tom, že by mohly vyjít ještě dřív, než v kalendáři nalistujeme březen, čemuž napovídá i seznam her optimalizovaných pro Xbox Series X/S, kde se hra čerstvě objevila. Španělská reklama zase naznačuje, že by se Cyberpunk 2077 dokonce mohl dočkat hratelného dema, abyste se o jeho optimalizaci mohli přesvědčit ještě před nákupem, jiné klepy zase tvrdí, že hra míří do Game Passu. Tak snad nám v tom odpolední stream udělá jasno.