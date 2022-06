Cult of the Lamb předvádí tu nejroztomilejší herezi, vyjde v létě

10. 6. 2022 17:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Cult of the Lamb nás poprvé nadchnul už při svém odhalení během loňského Gamescomu, během letošní konference Devolver Digital dostal prostor znovu a jeho kouzlo stále drží. Za půvabnou kreslenou stylizací, která ostře kontrastuje s mnohdy hrůzným děním na obrazovce, se skrývá žánrový mix, který v sobě kombinuje akci i strategii.

Jakožto znovuzrozený vůdce kultu musíte získávat nové uctívače, drvit bezvěrce a hlásat slávu uvězněného temného boha (nebo co to je). Lesk tomu všemu dává fakt, že jste huňatá ovečka s mečíkem a oni uctívači jsou prasátka, jelínci a další roztomilá zvířátka z lesů i zahrad. V zásadě hraje Cult of the Lamb na velmi podobnou notu jako Woodland Critter Christmas ze South Parku. Hail Satan!

Na Steamu je už nyní k dispozici hratelné demo, které ukazuje začátek hry. Souboje jsou prozatím dost snadné, k dispozici budete mít kromě zbraně na blízko i magii. Strategická část připomíná minimálně zpočátku hry jako Don't Starve, budete se svými nohsledy získávat materiály, stavět další části okultní osady na mýtince, vařit a tak podobně.

V tuto chvíli se nezdá, že by hra oplývala kdovíjak komplexními systémy, v pozdějších fázích ovšem může překvapit. Demo rozhodně zkuste a pro informaci, lépe se hra dle mého názoru ovládá na gamepadu.

Cult of the Lamb vychází 11. srpna, kromě PC navštíví i současné a minulé konzole a také Switch.