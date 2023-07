Čtrnáct let staré Call of Duty je offline. Hackeři napadají hráče

Servery původního Call of Duty: Modern Warfare 2 se potýkají s hackerskými útoky. Dosud neznámí záškodníci infikují herní lobby, přes které se škodlivý software dále šíří k uživatelům. První případy hráči hlásili už zhruba před měsícem, situace je ale natolik závažná, že Activision Blizzard minulý týden znemožnil online hraní přes Steam. Vydavatelství zjišťuje příčinu a případná nápravná opatření, byť videoherní gigant doslova neuvedl, že za „údržbou“ může být šíření závadného programu.

Multiplayer for Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) on Steam was brought offline while we investigate reports of an issue.