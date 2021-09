Crusader Kings ve vesmíru jsou tu. Vyšla strategie Star Dynasties připomínající Dunu

13. 9. 2021 11:36 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Těšíte se na film Duna od Denise Villeneuva? Já nesmírně. Proto mi udělal radost Rock, Paper, Shotgun, který před pár dny připomněl, že začátkem září vyšla strategie Star Dynasties.

Na písečné červy ani kouzelné koření v ní nenarazíte, mysticismus a veliká proroctví se taky nekonají, tak co to má s Dunou společného? Hlavně systém vesmírného feudalismu a mezihvězdné společnosti, která nerozumí své vlastní technologii. Před stovkami let totiž došlo ke katastrofě, Země byla zničena a následný věk temna způsobil, že se lidstvo rozdrobilo do soupeřících aristokratických státečků.

Tam, kde snad kdysi fungoval konsenzus Spojených národů či velkých národních vlád, zůstali králové, vévodové, náčelníci. Tam, kde se dřív uzavíraly medializované smlouvy navržené armádou právníků, zůstaly politické sňatky. Tam, kde dřív běžně fungovala diplomacie, nyní udeří kanóny fregat a křižníků – ačkoliv už ve vesmíru nezůstal skoro nikdo, kdo by chápal, jak vlastně fungují technologické zázraky, které je pohánějí.

zdroj: Iceberg Interactive

Já si už Star Dynasties kdysi vyzkoušel v rozpracované verzi, a i když mi nějakou dobu trvalo proniknout do nezvyklého schématu uživatelského rozhraní, často zmiňovaná podobnost s vynikajícími Crusader Kings III je tu patrná. Snažíte se politikařit, brousíte si kudly, abyste je v pravý čas mohli vetknout rivalovi mezi lopatky, svádíte ty, jejichž přízeň vám přinese prospěch.

Vlídná slova a skryté polibky občas nejsou nejvhodnější cestou k dosažení toho, co potřebujete, a potom se v černém vakuu střetnou flotily. Nečekejte, že byste svoje lodě snad mohli nějak výrazněji ovládat, jste skutečně spíš machinátorem a politikem než vojevůdcem. Zkrátka si musíte už před vypuknutím vojenských akcí zajistit dostatečnou výhodu – on ve válce koneckonců většinou vyhraje ten, kdo má víc vojáků a je lépe vyzbrojený.

Star Dynasties mi v demu rozhodně nepřišly tak skvěle vyladěné a plné obsahu jako nejnovější Crusader Kings, ale základ pro vynikající vesmírnou strategii s prvky roleplaye tady je, zvlášť jestli budou autoři ze studia Pawley Games na hře dál pracovat. Mohly by je k tomu přimět slušné prodeje – pakliže k nim chcete přispět, připravte si 26 eur a zamiřte na Steam.