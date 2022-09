Crusader Kings III dostávají nové DLC. O víkendu je můžete hrát zdarma

9. 9. 2022 17:00 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Crusader Kings III dostávají nové DLC. Vynikající středověkou strategii říznutou RPG (recenze) obohatil placený balíček Friends and Foes, který do hry přidává více než stovku nových příběhových událostí soustředících se na mezilidské vztahy vašeho panovníka. DLC vás vyjde na pět eur a hra kromě něj obdrží i update zdarma pro všechny.

zdroj: Paradox Interactive

Když se v tuto chvíli podíváte na stránku tohoto drobného rozšíření na Steamu, zjistíte, že uživatelské recenze jsou smíšené. Někdo je za nové události rád, protože, a to si přiznejme, v Crusader Kings III se eventy začnou opakovat skutečně hodně rychle. Někomu zase připadá, že takhle drobný kousek obsahu měl být zdarma nebo začleněný do většího datadisku.

Mně pět eur, zvlášť v kontextu updatu zdarma, nepřipadá jako přehnaná částka, ale je na každém z vás, jak to posoudíte. Spousta lidí je koneckonců na vývojářské studio Paradox naštvaná už tak nějak z principu poté, co se ukázalo, že všechna budoucí rozšíření budou dvakrát dražší, než se původně myslelo, a že zdraží dokonce už i vydané dodatky.

Co konkrétně od nových událostí můžete čekat? Srdceryvné momenty, kdy vás nejlepší přítel drží za ruku na vaší smrtelné posteli, příjemné povídání s kolegou veteránem u plápolajícího krbu, ale i masakrování sedláků, abyste se měli kde vyspat. Pro lepší představu omrkněte galerii:

Update zdarma taky nabídne docela pěkné novinky. Nejvíc se mi líbí asi to, že hra nyní otevřeně řekne, proč se vytvořil ten který vztah. Doteď jste museli odhadovat, proč se vlastně císař Vilém a vévoda Jindřich stali úhlavními nepřáteli, od nynějška budete informováni, že Jindřich extra brutálním způsobem v bitvě zmasakroval císařova bratra.

Přibyly nové události při výchově dětí. Hra taky nově zaznamenává vzpomínky jednotlivých postav – budou si pamatovat, co se jim v životě stalo, což pak můžou zohlednit budoucí události. Když vám například nějaký vrahoun vrazí kudlu do zad, poslední, co uslyšíte, bude jeho šepot: „To máš za to, že jsi baronu Čeňkovi ohnul manželku, parchante!“

Zajímavé je, že byla významně posílena lidová povstání – když teď sedláci popadnou vidle a cepy, protože jim vadí víra či kultura bezbožného cizáckého panovníka, přidají se k nim i nějací profesionální vojáci, kteří sdílejí jejich ideály, a rebelové budou dokonce disponovat obléhacími zbraněmi. Na druhou stranu můžou v boji proti povstalcům konečně pomáhat vazalové! Anebo se k nim přidat…

zdroj: vlastní video redakce

Dalších změn, které přináší update zdarma, je vpravdě obrovské množství – týkají se vyváženosti hry, nových animací, pravidel, umělé inteligence a tak dále, a tak dále. Kdyby vás všechny zajímaly, přečtěte si příspěvek na fóru Paradoxu.

Pokud se vám nechce číst, ale hrát, mám pro vás dobrou zprávu: Crusader Kings III jsou na víkend zdarma. Odteď můžete příští tři dny ohněm a mečem dobývat nová území, provdávat svoje dcery za smradlavé chány z východu, popíjet na hodokvasech, obětovat zajatce Ódinovi a provádět všelijaké další skopičiny. Hru si navíc můžete během této doby pořídit s dvacetiprocentní slevou.