Cronos: The New Dawn připomíná čím dál víc východoevropský Dead Space

24. 7. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Cronos: The New Dawn bude další přírůstek polského Bloober Teamu do rostoucího portfolia hororových her. Jak se studiu, které bravurně remakovalo Silent Hill 2, podaří navázat akčnějším a viscerálnějším hororem, bychom se měli dozvědět na podzim. Můžu taky prozradit, že už jsem měl možnost si hru v Krakově vyzkoušet a o dojmy se podělím v pondělí. Nicméně nová 10minutová ukázka z hraní (ke zhlédnutí výše), dobře demonstruje, co od hry můžete čekat.

Cronos své inspirace neskrývá. V ústřední Cestovatelce a jejím metodickém, pomalém pohybu můžeme jasně spatřit inspiraci v Dead Space. Stejně tak jako bychom původ měnících a spojujících se monster dopátrali ke Carpenterově Věci. Výrazným prvkem environmentálního vyprávění bude osmdesátková estetika východoevropského komunismu. V tomto případě fantaskní parafráze na ocelárenské město Nowa Huta, které se skutečně v Krakově nachází. Je to ostatně estetika, jejíž pozůstatky máme i u nás.

Cestovatelka bude nejen přeskakovat mezi postapokalyptickou současností a utopickou minulostí, ale i přes přírodní zákony. Kromě akce a pátrání po skrytých nábojích a lékárničkách budou součástí hratelnosti i přímočaré environmentální a orientační hádanky – pomocí fyzikálních anomálií přesouvání a otevírání částí terénu a další hrátky s fyzikou.

Velkou roli v prožitku bude hrát samozřejmě děs a napětí. Podaří se Blooberu pracovat se strachem a ústředními monstry z beztvaré biomasy, obzvlášť, když Cestovatelka má mnohem více smrtící arzenál než James Sunderland ze Silent Hillu 2? Sice neznáme konkrétní datum vydání, ale Cronos: The New Dawn bychom si na PC, PS5 a Xboxu Series X/S měli zahrát letos na podzim.