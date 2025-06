Survival horor Cronos: The New Dawn v nové ukázce ukazuje nástrahy dystopického Polska

16. 6. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Polský Bloober Team má řádně našlápnuto stát se hlavním dovozcem videoherního hororu. Po sérii Layers of Fear, adaptaci Blair Witch, atmosférickém The Medium a výtečném remaku Silent Hill 2 láká příznivce kosmického teroru, kteří společně s novou ukázkou mají vyrazit na temnou cestu skrze Cronos: The New Dawn.

Sice už je to trochu ohraná písnička, ale trailer znovu upomíná, že by si na své měli přijít hlavně příznivci příběhu Isaaca Clarka z Dead Space. Jenom si musí zvyknout na to, že se místo prostředí vesmírné lodi podíváte do retrofuturistické verze Polska z 80. let minulého století.

Jak první sekundy připomínají, nejde o útulné místo a ústřední Cestovatel bude mít co dělat, aby zpustlé, mlhavé kulisy prozkoumal živý, jelikož v nich není sám. Během cest narazí na nechutná stvoření s jistou nepříjemnou vlastností. Skrze groteskní proces zvaný sloučení jsou schopná pojmout své padlé druhy, čímž se z nich stanou monstra rychlejší, silnější i mnohem nebezpečnější.

Klíčem k jejich úspěšné likvidaci tedy bude brzké odpravení, které jim znemožní se propojit. Hlavně ale nesmíte opomenout spálit těla, protože volně pohozené mrtvoly vám později mohou připravit nepěkný dárek.

Přirozeně ale nebudete proti nástrahám bezzubí. Využijete slušný zbraňový arzenál, kde najdete méně účinnou pistoli i brokovnici s řádnou silou. Zatím to však vypadá, že nábojů nebude příliš a střílet musíte hlavně do slabých míst, abyste soky na věčnost vyprovázeli efektivně.

Cronos: The New Dawn v průběhu letošního podzimu zamíří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.