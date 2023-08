Crimson Desert se po dvou letech připomíná. Konečně se záběry přímo z hraní

Madden NFL 24 (PS5)

Ztělesněte slávu v Madden NFL 24 pro PlayStation 4 a Xbox One. Doveďte svůj tým v režimu Franchise k vítězství v Super Bowlu, vybudujte špičkový Madden Ultimate Team, ovládněte The Yard, staňte se hvězdou v režimu Face of the Franchise a...