Covid i stěhování. Šéfové studia si sypou popel na hlavu za otřesný stav Blade Runnera

11. 8. 2022 8:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Letos v červnu vyšla vylepšená verze herního Blade Runnera, přímo k příležitosti 40. výročí stejnojmenného kultovního filmu. Ten byl ostatně také vylepšen, a to hned několikrát. Ale žádná verze filmu nedopadla tak hrozně jako startovní verze hry Blade Runner: Enhanced Edition.

Tahle „vylepšená verze“ byla totiž vylepšená asi jako GTA Trilogy, Commandos 2, Warcraft III: Reforged nebo jakákoliv jiná, podobně zpackaná předělávka, která nejenže nic moc nevylepšuje, ale ještě je navíc podstatně horší než původní verze.

„Vylepšenou“ verzi Blade Runnera mají na svědomí vývojáři z Night Dive Studios. To nejsou žádní nováčci, na kontě mají předělávky System Shock, Doom, Quake, Turok a spoustu dalších. Kde se tedy stala chyba?

Tentokrát naštěstí nemusíme spekulovat nebo věřit nejmenovaným zdrojům, díky rozhovoru PCGamesN to máme černé na bílém a z oficiálních úst. V praxi jde o jednoduché důvody a největším problémem bylo datum vydání. Tvůrci chtěli stihnout 40. výročí filmu stůj co stůj a přesně to se jim taky podařilo. Za cenu toho, že vydali nedodělanou hru.

Sympatické je, že hned na úvod rozhovoru pro PCGamesN na sebe bere vinu obchodní ředitel Night Dive Studios, Larry Kuperman: „Odpovědnost za datum vydání a takhle zpětně i za selhání v jeho neposunutí jde stoprocentně za mnou. Datum vydání jsme takhle vybrali, protože lícovalo se 40. výročím filmu, což se nám zdálo jako super věc pro fanoušky.“

Kuperman se s hlavním producentem Dimitrisem Giannakisem shoduje na tom, že za otřesným startovním stavem Blade Runnera nestál žádný jeden jediný obří problém. Šlo prý o nespočet menších problémů, které se postupem času nastřádaly.

Abychom mluvili konkrétně: Ano, jeden z důvodů byl i covid, respektive dovolená, kterou si byli nuceni vzít někteří lidé z QA oddělení, aby se mohli dát po prodělané nemoci dohromady. Tím pádem bylo QA podstatně oslabené a nepomohl ani fakt, že zrovna Blade Runner si u některých událostí hází kostkou. Dva průchody hrou tak nemusí vždy vypadat identicky, což testování jen komplikuje, obzvlášť když máte najednou podstav.

zdroj: Nightdive Studios

Nebylo to ale všechno jen o QA. Hlavní producent Giannakis se zrovna během posledních fází vývoje stěhoval, a nebyl tak k dispozici. Jeho pozici očividně nikdo nezastoupil, protože v normální situaci by to byl právě hlavní producent, který by měl usoudit, že stav hry není uspokojivý, a měl by to být zase on, kdo by šel za vedením firmy s žádostí o odklad. Jenže ve chvíli, kdy Giannakis chyběl, se nikomu z řadových vývojářů či manažerů zjevně za jedním z nejvyšších šéfů firmy Kupermanem jít nechtělo, a tak to dopadlo, jak to dopadlo.

Každopádně konec dobrý, všechno dobré. Pro vylepšenou verzi Blade Runnera vyšlo už několik patchů, další jsou na cestě, uživatelské recenze jsou lepší a až bude po všem, shodneme se nejspíš na tom, že vylepšená verze kultovní adventury opravdu vylepšená je.

Mimochodem, vedle Blade Runnera pracují v Night Dive taky na vylepšené verzi neméně legendárního druhého System Shocku. Držme si palce, aby tentokrát nezaúřadovaly pro změnu opičí neštovice, případně další stěhování.