Control 2 bude akční RPG. V podání Remedy ale není úplně jasné, co to znamená

O pokračování střílečkové akční adventury ze sídla FBC toho zatím nevíme mnoho – snad jen to, že se Control 2 skutečně chystá a Remedy si ho tentokrát bude vydávat samo. V rámci prezentace výsledků pro investory se ale finské studio podělilo o zajímavý informační střípek: Control 2 bude akční RPG.

Žánrové kolonky už jsou dnes dosti nekonkrétní a pod pojmem RPG se schovává všechno možné od Baldur’s Gate přes Elden Ring po Diablo. Definuje ho ona „hra na hrdiny“ a svoboda příběhových rozhodnutí, vývoj postavy s přihazováním bodíků, anebo něco úplně jiného?

Těžko říct, když mezi námi chodí lidé ochotní se do krve pohádat, že Cyberpunk 2077 v žádném případě není RPG. Každopádně můžeme zatím jen obtížně soudit, co si pod tímhle označením konkrétně představují v Remedy.

Odpíchnout se možná můžeme od faktu, že první Control sami označují za akční adventuru z pohledu třetí osoby. V upřesnění pro server PC Gamer mluvčí studia říká, že „Control 2 bude přirozeným pokračováním první hry, drží se klíčových principů vyprávění a spektáklu, ale ještě více se opře o hráčskou agendu, průzkum a RPG mechanismy“. Bude to každopádně poprvé, co se finské studio do vod RPG pokusí vstoupit, a určitě také bude zajímavé sledovat, jak tenhle přístup bude v kombinaci s jejich jinak pečlivě vystavovanými příběhy fungovat.

Kromě této žánrové změny se Remedy na prezentaci pro investory podělilo i o další zajímavé střípky informací. Alan Wake 2 prodal rok po vydání 1,8 milionu kopií a hra si tak na sebe zatím nezvládla vydělat, ale údajně už je blízko tomu, aby nebyla ztrátovým projektem.

