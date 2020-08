Colantonio: Vývoj AAA her vás nenechá ani nadechnout

12. 8. 2020 13:22 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jméno Raphaela Colantonia není třeba obšírněji představovat. Stál u založení francouzských Arkane Studios, která mají na svědomí takové tituly, jako je Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic nebo sérii Dishonored. Colantonio nicméně po osmnácti letech své dítě opustil a odešel od vývoje AAA her do hájemství menších titulů. V rozhovoru pro magazín PC Gamer hovoří o tom, co je podle něj na hrách důležité a proč vyměnil slovutné Arkane za nynější WolfEye Studios.

Aktuálně spolu s kolegy pracuje na izometrickém akčním RPG Weird West, které v sobě kombinuje Divoký západ a hororové motivy. Nezvyklý je ale i samotný typ hry, Colantonio je přeci jen znám díky dobrodružstvím z pohledu vlastní osoby a relativně uzavřeným prostředím. Vůbec poprvé nyní pracuje na otevřeném světě, byť s mnohem menším rozpočtem, než na jaký byl zvyklý u projektů Arkane.

Sám ale nějaké výrazné odlišnosti ve vývoji nevidí, stále do hry chce vetknout prvky, které sám považuje za důležité, především bohaté možnosti řešení problémů. Ačkoli budeme děj Weird West sledovat z ptačí perspektivy, nemá to podle Colantoniova názoru nic měnit na schopnosti ponořit se do děje. Vývojář říká, že zážitky nevycházejí z úhlu pohledu, ale z pevně daných pravidel, která hra sama neporušuje.

Sám kritizuje aktuální trend lineárních zážitků, které své příběhy vyprávějí skrz cutscény. On sám sice nemá rád komplexní hry a preferuje tituly s jednoduchými pravidly, chce ale, aby se v nich postupně projevovala větší a větší hloubka.

V rozhovoru dále mluví o svobodě, kterou mu poskytuje nezávislý vývoj. Dle svých slov po odchodu z Arkane vůbec nepřemýšlel o pokračování v AAA segmentu, který jej nesmírně unavoval svým zaměřením na prvky, které podle něj nejsou důležité a kvůli kterým s vývojem her kdysi rozhodně nezačínal. Navíc podle něj herní průmysl nedává vývojářům možnost se nadechnout, v segmentu špičkových titulů se jde bez odpočinku od jedné hry k další, což je ideální způsob, jak zavraždit jakoukoli kreativitu.

K Weird West chce přistupovat úplně jiným způsobem. Až hra vyjde, budou ji autoři doplňovat novým obsahem, dokud nedostanou inspiraci k dalšímu projektu.