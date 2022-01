Codemasters to s příběhem myslí vážně. V Grid Legends sledujete hraný dokument

25. 1. 2022 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Příběhy v závodních hrách jsou velmi náročná disciplína, obzvlášť v případě, kdy se tvůrci rozhodnou opustit počítačovou grafiku a vsadí na scény s živými herci. Jen si vzpomeňte na Need for Speed z roku 2015, které se do paměti rozhodně nezapsalo jako jeden z nejlepších dílů série.

Vývojáři z Codemasters si ale věří a v případě pátého dílu závodní série Grid se rozhodli vložit své úsilí právě do příběhu vyprávěného skrze hrané cutscény. V kampani závodů Grid Legends nazvané Driven to Glory sledujete natáčení jakéhosi dokumentu, v němž budete hlavní hvězdou.

Vyprávění bude složené ze záběrů ze stájí a z rozhovorů s jednotlivými závodníky, mechaniky či majiteli závodních týmů. Tím vaším bude skomírající Seneca Racing, do nějž budete přijati jakožto druhý závodník po náhlém odchodu velmi netalentovaného kolegy. A vaším úkolem samozřejmě nebude nic menšího než dotáhnout celý tým až na vrchol a vyhrát pohár v nejprestižnější soutěži.

V příběhu se představí taky vaši rivalové, a jak se zdá z velmi dlouhých záběrů přímo z kampaně (40 minut kompletních závodů prokládaných cutscénami), pro klišé a křečovitost se nepůjde daleko. Takže i tentokrát jsou namístě obavy z toho, jak bude příběhová kampaň v závodní hře působit.

Na druhou stranu momenty, kdy sledujete reálná vozidla ve své stáji, abyste do nich následně nasedli a ve hře s nimi odjeli další závod, by mohly skvěle dotvářet uvěřitelnější zážitek z celého závodění a dění okolo něj. Což je něco, co Codemasters zdárně zvládá ve své sérii formulí F1.

Zda bude příběhová kampaň krokem správným, či špatným směrem, se dozvíme již 25. února, kdy Grid Legends vyjde na počítačích, PlayStationech a Xboxech.