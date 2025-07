Co mohlo být místo Suicide Squad. Zrušený Batman lákal na Nemesis systém a Damiana Waynea

O tom, jak dopadla kooperativní akce Suicide Squad: Kill the Justice League, se ve slušné společnosti raději moc nemluví. Rocksteady by zřejmě udělalo lépe, kdyby se drželo své osvědčené šablony a připravilo pokračování „arkhamovské“ série. Právě na tu mohl navázat i zrušený projekt od WB Games Montréal (Arkham Origins), který se po letech připomněl několika úniky.

Starší pochází z uměleckého portálu ArtStation, kde výtvarník Rodrigue Pralier zveřejnil několik konceptů zjevně pocházejících ze zrušené hry s Batmanem. Oficiálně už nejsou k nalezení, ale internet si je, jak už to bývá, uchoval. Zobrazují Damiana Waynea, který se měl stát novým Batmanem i hlavním protagonistou. Nechybí ale ani postarší Bruce Wayne s holí a pohmožděnou nohou, hbitá Huntress a mohutný Killer Croc.

Obrázky nepřímo potvrzují dřívější spekulace, že se hra měla inspirovat sérií Batman Beyond, v níž stárnoucí Bruce cvičí svého nástupce. Zároveň ale čerpala inspiraci z Batman a syn, kde Talia al Ghul představí Brucovi jejich biologického syna Damiana, z něhož se stal nelítostný vrah. Zatímco v komiksu je mu deset, ve hře měl být už starší a zkušenější.

Potential leaked development footage of the cancelled Damian Wayne Batman game, codenamed Project Sabbath, apparently has been shared in a recent video from YouTuber The Atomsmith. The footage shows a Batcycle chase scene between Batman and Killer Croc, utilizing a placeholder… pic.twitter.com/qu3iWCLftH