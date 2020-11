Civilization VI rozšíří Babylon. A s jeho vůdcem přijde zákon

13. 11. 2020 14:16 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Babylon. Kdysi největší město světa, možná vůbec první lidské sídlo, které přesáhlo hranici 200 tisíc obyvatel, Alexandrova vysněná základna, odkud si chtěl podmanit zbytek známého světa, a samozřejmě centrum Babylonské říše, jedné z dominantních mocností pradávné Mezopotámie.

Už bylo načase, aby se objevil v Civilization VI.

Vládne mu Chammurapi, který toho v životě dokázal docela dost – samozřejmě vydal svůj slavný zákoník, ale taky z obyčejného městského státu udělal místní velmoc, která si podmanila spoustu dalších panovníků mezi Eufratem a Tigridem.

zdroj: Firaxis

K replikování vítězství starého krále vám pomůže řádka speciálních schopností. Babyloňané jsou civilizací, která se nejvíc ze všeho soustředí na vědecký pokrok, takže vás možná překvapí, že automaticky dostávají méně vědeckých bodíků za kolo, a to o celých 50 %. Ale zato, pokud se Chammurapimu podaří splnit konkrétní „heurékovou“ podmínku, dostane místo procentuálního bonusu rovnou celou technologii! A to už je skvělý základ pro vědecké vítězství.

Babyloňané si vědí rady i s budováním infrastruktury – když postaví speciální distrikt, rovnou dostanou i jeho nejlevnější budovu zadarmo. A po vybudování jiných než speciálních distriktů obdrží aspoň vyslance, kterého můžou použít pro diplomacii s okolními městskými státy.

Podrobnější informace o Babylonu si můžete přečíst zde, případně se podívejte na video přiložené níže.

zdroj: Firaxis

Důležitá je ale ještě jedna věc: V balíčku, který vás samostatně vyjde na 5 dolarů, případně je součástí season passu, kromě nové civilizace najdete i další doplňky.

Je to například herní mód „Hrdinové a legendy“, v němž můžete naverbovat slavné (polo)mytologické osobnosti, jako je král Artuš, Herkules nebo Beowulf. Hrdinové sice po čase vaši frakci opustí nebo zemřou, ale zanechají po sobě slavné relikvie, které vám budou pomáhat do konce hry. A s dostatečným množstvím víry dokážete hrdiny povolat zpátky do boje.

S tím vším do Civilizace přibývá ještě 24 nových velkých osobností (například včetně architekta Imhotepa), 6 městských států a 2 unikátní budovy.

Chammurapi s sebou přinese zákon příští čtvrtek, 19. listopadu.