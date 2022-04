Civilizační strategie Old World vyjde na dalších platformách i s prvním DLC

12. 4. 2022 10:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Old World není pro fanoušky a fanynky tahovek žádnou novinkou. Tvůrce třetí a čtvrté Civilizace Soren Johnson vydal svou alternativní tahovou 4X strategii již před dvěma lety v Epic Games Storu, již brzy se ale hra konečně dostane i do dalších digitálních obchodů s PC hrami. Konkrétně jde o Steam a GOG, kde se do Old Worldu budete moct pustit od 19. května. Ve stejný den navíc vyjde první rozšíření hry nazvané Heroes of the Aegean.

Základní hra vás uvrhne do divokého víru antického světa, kde se ujmete jednoho ze smrtelných vůdců či vůdkyň. Jakmile vám zemře, osud do té doby budované civilizace spočine na bedrech jeho potomka. Zahraniční média hru vychválila a označila ji za chytrého duchovního nástupce Civky či za propojení Civilization s Crusader Kings.

Rozšíření do hry přidá šest historických scénářů zaměřených na nejslavnější vůdce a generály antického Řecka od Leonida po Alexandra Velikého. Prožijete a třeba i pozměníte historické události, jakými jsou například bitva u Thermopyl, bitva u Marathónu, války diadochů a další.

Sympatické je, že toto rozšíření dostanou zdarma ti hráči, kteří si koupí základní Old World v prvních dvou týdnech po vydání na zmíněných platformách. Hra bude zároveň opatřená podporou Linuxu a novými jazykovými lokalizacemi, nicméně čeština mezi nimi chybí. Dáte po Humankind šanci další alternativě kralující Civilizaci?