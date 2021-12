Cities: Skylines míří do virtuální reality se Cities: VR

3. 12. 2021 13:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vody virtuální reality se příští rok pokusí rozvířit budovatelská strategie Cities: Skylines, která ještě na jaře vyjde pod názvem Cities: VR. V jádru půjde o starou známou hru upravenou pro brýle a pohybové ovladače, a to konkrétně zařízení Meta Quest 2 (dříve Oculus Quest 2).

„Cities: Skylines je ultimátní moderní simulátor budování města a je nám ctí přenést tuto sérii do VR. Žánr budovatelských strategií má na trhu s virtuální realitou obrovský potenciál a my jsme se nemohli dočkat, až budeme na této IP pracovat,“ říká Erik Odeldahl, kreativní ředitel společnosti Fast Travel Games a dodává:

„Stálo to spoustu času, výzkumu a energie, abychom převedli Cities: Skylines do VR způsobem, který je přístupný novým hráčům a zároveň představuje novou výzvu pro veterány série. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme, co hráči postaví!“

Jelikož jádro Cities: VR pochází z počítačových Cities: Skylines, můžete počítat se stejnými budovatelskými nástroji, řešením dopravních situací a dostupností záchranných složek, stejnou ekonomikou, ekologií, vyhláškami a tak dále.

Na Cities: VR se ale nepodílejí původní tvůrci ze studia Colossal Order ani majitel značky, vydavatelství Paradox Interactive. Studio Fast Travel Games si akorát zajistilo práva na vývoj a vydávání hry pro virtuální realitu a vše je tak plně v jeho režii. Na kontě má oceňované hry pro VR jako Apex Construct, The Curious Tale of the Stolen Pets a Wraith: The Oblivion – Afterlife. Tak snad si nějakou tu cenu zaslouží i Cities: VR.