Cities: Skylines II spouští oficiální podporu modů a editor map

28. 3. 2024 13:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Studio Colossal Order stále pracuje na nápravě reputace dobré, ale nepříliš dobře odstartované budovatelské strategie Cities: Skylines II. Čerstvě vydaný update nese označení 1.1.0f1 a jeho středobodem je tolik žádaná oficiální podpora modů společně s editorem map.

Pokračování populární strategie, která svého času vypálila rybník legendárnímu SimCity, tak nyní nabízí nástroje pro implementaci modifikací, úpravu map a modifikaci kódu, tedy funkce, které se velkou měrou podílely na popularitě původní hry.

Jestli to pomůže stejně i dvojce, se teprve uvidí. Nicméně je to jistě krok správným směrem a jak se bude časem komunita přelévat z jedničky do dvojky, modovací nástroje budou klíčové.

Stačí totiž připomenout, že si Cities: Skylines II při uvedení na trh slízly kritiku za problémy s výkonem a za dost znatelný nedostatek obsahu, zejména ve srovnání s prvním dílem. Komunita to částečně přičítala i absenci podpory modů, které obohatily první hru o širokou škálu dodatečného obsahu a možností přizpůsobení.

Vývojářské studio Colossal Order, které za oběma hrami stojí, se potýkalo s technickými problémy, které zpozdily implementaci podpory modů, jež měla být původně k dispozici už při uvedení hry na trh. Teď, skoro půl roku po vydání, se komunita konečně může vrhnout do práce a tvůrci zase do dalších oprav, úprav a vylepšení.

zdroj: Colossal Order

Nástroje pro modifikaci, které jsou v současné době zatím dostupné jen v betě, jsou přístupné prostřednictvím rozhraní Paradox Mods namísto Steam Workshopu. K tomuto rozhodnutí vývojáři dospěli s ohledem na budoucí konzolové verze hry. Na PlayStation 5 a Xbox Series X/S by pokračování budovatelské strategie mělo vyjít někdy během jara.

Navzdory určitým počátečním problémům s herním prohlížečem modů zaznívají z modderské komunity převážně pozitivní ohlasy. Nové nástroje obecně považují za lepší oproti těm, které byly k dispozici pro původní hru.

Aktualizace nejenže zavádí podporu modů, ale také společně s ní vychází první větší DLC s názvem Beach Properties, které přidává nové možnosti zónování pobřeží, budovy a další funkce. Kromě toho patch zlepšuje optimalizaci a opravuje chyby, čímž řeší další část problémů, za které jsme Cities: Skylines II při vydání kritizovali i my.