Ciri bude mít nový hlas, ve hře si sama buduje svůj zaklínačský kodex

16. 12. 2024 16:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Po prvním traileru na Zaklínače 4 (nebo Zaklínačku 4?), který vzbudil spoustu nadšení a trochu hysterie, se objevují první novinky a detaily ohledně hry. První je, že bývalou dabérku Ciri Jo Wyatt, která patří mezi zkušené dabérské matadorky, vystřídá Ciara Berkeley, která naopak má na svém kontě jen několik hereckých rolí a zřejmě jde o její dabérský debut.

CD Projekt se ovšem vyjádřil, že „Ciara je talentovaná herečka, která na nás zapůsobila svým nadšením a dabérskými schopnostmi. Myslíme, že v tomhle traileru jasně přivedla Ciri k životu způsobem, který je jak věrný původní postavě, tak atraktivní pro fanoušky série.“ Důvodů k výměně může být mnoho. První se nabízí v prostém faktu, že starší Ciri má prostě jiný hlas.

zdroj: CD Projekt

Pravdou ale také je, že ne každý se bude hrnout do něčeho tak náročného, jako je kompletní dabing hlavní postavy takto veliké hry. Jo Wyatt už může mít nasmlouvané jiné projekty nebo prostě nemusí chtít absolvovat další dlouhé nahrávání, jaké zažila nejen u Zaklínače 3, ale i Dragon Age 2, kde nadabovala ženskou Hawke. Berkeley navíc v traileru zněla velmi dobře.

Není to ale jediná novinka ohledně hry. Sebastain Kalemba, šéf vývoje, se rozpovídal o tom, jaká bude role Ciri a jak se vlastně k zaklínačování dostala (což by ale mělo být celkem jasné těm, kteří viděli jeden z konců O víně a krvi). Co bude asi každého zajímat je, jak zvládla Zkoušku trav, kterou podle Kalemby absolvovala a měla by ji teoreticky zabít. Tedy ne, že by bylo těžké v loru vymyslet zápletku, která ji umožní nějak magicky modifikovanou Zkoušku trav projít. Ostatně, víme, co je Ciri zač.

Zajímavé ale je, že ve hře bude Ciri teprve na začátku své zaklínačské kariéry a vy se budete moci klasickým roleplayem rozhodovat, jaký vlastně bude její zaklínačský morální kodex. „Jak se bude vyrovnávat s monstry, úkoly a dobrodružstvími bude zcela unikátní a jí vlastní.“ Tedy zatímco Geralt byl na své povolání připravovaný a cvičený většinu mládí, Ciri do celého byznysu naskakuje se značným zpožděním a pohledem, který se liší od rigidnějšího přesvědčení zaklínačů ze Severních království.

zdroj: CD Projekt

Tvůrci chtějí hodně zapracovat na tom, do jaké míry budete moci interagovat se světem, a to jak z hlediska roleplaye, tak i plnění úkolů. Variabilita toho, jak k nim přistoupíte, by měla spíš evokovat Cyberpunk 2077, byť tedy ne doslova. Svoboda řešení úkolů prý sloužila hlavně jako inspirace. Co se týče samotného navázání příběhu na řadu konců, Kalemba a hlavně Cian Maher, který má pod dohledem lore celé série, slibuje, že pokračování bude tak nějak reflektovat všechny možné konce, aby „nezrušil žádný kánon nebo ho nepopřel.“ U některých možností bude opravdu umění vymyslet, jak navázat…

Každopádně, celý trailer byl prý velmi, velmi cíleně koncipovaný tak, jak vypadá a všechny události a drobnosti v něm jsou cílené a dopředu promyšlené. A kdy hra vyjde? O tom zatím nepadlo ani slovo, ale pár let si jistě počkáme.