Čína již půl roku neschvaluje nové hry. 14 tisíc studií muselo ukončit činnost

6. 1. 2022 8:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Web South China Morning Post informoval o pokračující stagnaci herního průmyslu v Číně. Ta trvá již od konce července a ohrožuje tisíce firem spojených s hrami. Může za to Národní administrativa tisku a publikací (NPPA), která již půl roku nic neschválila a nezveřejnila ani důvody pro své současné chování. Přitom běžně docházelo ke schvalování 80 až 100 her měsíčně.

Situace se přímo dotkla obrovského množství menších studií a nejrůznějších firem spojených s herním průmyslem, které kupříkladu vyrábějí merchandise. Podle tisku Securities Daily (díky, SCMP) bylo od července loňského roku uzavřeno na 14 tisíc společností, a jedná se tak o citelný nárůst oproti celému roku 2020, kdy došlo k zavření 18 tisíc studií.

Větší studia jako ByteDance (TikTok), online vyhledávač Baidu či Tanwan Games se se situací vypořádávají pomocí masivního propouštění zaměstnanců, zatímco ti největší giganti jako Tencent a NetEase přesouvají své podnikání za hranice Číny.

Není to bohužel poprvé, kdy se něco takového v Číně přihodilo. V roce 2018 nedocházelo ke schvalování nových her po devět měsíců a nikdo neví, zda to aktuální situace náhodou nepřekoná.

Přestože NPPA nevydalo žádné oficiální prohlášení, a nikdo tak nezná skutečný důvod zmrazení čínského herního průmyslu, dá se vytušit souvislost s květnovým prohlášením prezidenta Si Ťin-pchinga o závislosti mladistvých na hraní, ze kterého vyústilo drsné omezení herní doby nezletilých na pouhé 3 hodiny týdně. Doufejme, že čínským tvůrcům bude co nejdříve povolena uzda.