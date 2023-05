Chystají se nové hry z univerza Dead by Daylight. Na jedné pracují tvůrci Until Dawn

23. 5. 2023 11:50 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Asymetrická hororová multiplayerovka Dead by Daylight se stále těší velké oblibě. Proto tvůrci do ní neustále vydávají nová DLC, kdy v červenci do hry zamíří třeba herec Nicolas Cage. Zároveň nedávno vyšla povedená desková hra, která zážitek ze hry umně převádí na stůl. Aby ovšem značka neutekla z povědomí, mají s ní tvůrci ještě velké plány.

Během výročního streamu, který slavil 7 let od vydání, nastínili autoři své plány do budoucna. Nejenže se stále bude vylepšovat a rozšiřovat základní hra (v červnu třeba dorazí DLC End Transmission s robotickým vrahem The Singularity), ale také se pracuje na dvou zcela nových titulech, jež mysteriózní svět obětin a vrahů rozšíří.

Na prvním z projektů pracují „mistři interaktivních hororů“ z britského studia Supermassive Games. Celek má za sebou třeba skvělé Until Dawn, sérii The Dark Pictures nebo slasher The Quarry, proto se jedná o skvělou volbu pro singleplayerový projekt nabízející „intenzivní příběhový zážitek plný náročných smrtelných voleb zasazený do pozadí světa Dead by Daylight.“

Tvůrci zatím neprozradili, jak se titul bude jmenovat. Další informace bychom se měli dozvědět někdy v průběhu letošního roku. Ale dá se očekávat, že hra nebude příliš vystupovat ze zažité formule studia, tudíž nejspíš půjde o zážitek na pomezí interaktivního filmu, v němž lze umřít na mnoho způsobů.

Na druhém projektu pak pracují Midwinter Entertainment, tedy tým, který Behaviour Interactive před nějakou dobou koupilo. Ti vyvíjejí novou multiplayerovou PvE hru, ve které hráči musí překonat nástrahy prostředí. Příběhově si bude pohrávat s tématy chamtivosti a touhy po moci, kdy týmy až čtyř hráčů prozkoumají „zvláštní nové kouty říše Entity“.

Aby toho nebylo málo, značka své pole působnosti rozšíří i mimo hry. Chystá se filmová adaptace ve spolupráci se známými produkčními společnostmi Blumhouse (M3GAN, série Očista a chystaná adaptace Five Nights at Freddy's) a Atomic Monster (Annabelle, Zhoubné zlo). Snímek je zatím v počátcích tvorby, aktuálně shání svého režiséra i scenáristy.

Fanoušci komiksů si zase brzy budou moct přečíst první číslo série Dead by Daylight, jež vzniklo ve spolupráci s Titan Comics. Vyjde fyzicky i digitálně začátkem června. Příběh napsala Nadia Shammas (Ms. Marvel), která v něm představí nové postavy.