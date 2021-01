Chystá se „spoj tři RPG“ Puzzle Quest 3

23. 1. 2021 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je to teprve týden od akvizice studia Infinity Plus Two ze strany 505 Games a už se dozvídáme, co z tohoto spojení vzejde. Chystá se pokračování legendárního Puzzle Questu – RPG naroubovaného na jeden z nejklasičtějších mobilních systémů známý jako spoj tři (proslavený Candy Crushem).

Puzzle Quest 3 vás po příběhové stránce vezme 500 let do budoucnosti od prvního dílu, nechá prolézt křížem krážem Etherii a bude se po vás chtít „odhalit pravdu posledních slov Rudého draka“. Tvůrci lákají na vylepšený tahový systém a hodlají otřást žánrem novými a originálními mechanismy.

Puzzle Quest 3 bude na rozdíl od svých předchůdců free-to-play, s čímž mají ale v Infinity Plus Two bohaté zkušenosti. Zdarma jste si mohli zahrát jejich licencované hry Magic: The Gathering – Puzzle Quest a Marvel Puzzle Quest, ale také skvělé Gems of War.

Studio zároveň v roce 2019 vytvořilo Puzzle Quest: The Legend Returns, což je remaster původního dílu určený pouze pro Switch. Celá série přilákala na 32 milionů hráčů a vydělala tvůrcům 4,3 miliardy korun.

Puzzle Quest 3 vyjde během letošního roku na počítačích a telefonech, přičemž další platformy budou oznámené časem.