Chystá se reality show podle The Sims. Soutěží se o pořádný balík

9. 7. 2020 10:31 | autor: Patrik Hajda

Když na The Sims 4 nedokážete naroubovat esport, udělejte z nich reality show! Možná právě taková věta zazněla na některém zasedání vedení EA, protože přesně to se skutečně děje. První epizoda nového seriálu bude odvysílaná už 17. července v americké televizi TBS, o tři dny později se objeví v dostupnější formě na youtubovém kanálu BuzzFeed Multiplayer.

V reality show nazvané The Sims Spark’d se utká 12 soutěžících z řad YouTuberů o 100 tisíc dolarů (2,35 milionu korun), které získá jen ten nejlepší z nich. A co musí vlastně dokázat? Ohromit porotu svým uměním tvořit v The Sims 4 poutavé příběhy. V časovém presu musí vytvořit samotného Simíka, navrhnout mu dům a prožít s ním nezapomenutelný příběh. Jednotlivé epizody budou navíc ozvláštněné výzvami.

Mezi porotci naleznete YouTuberku Kelsey Impicciche, písničkářku Taylor Parks a producenta studia Maxis Davea Miokteho. V den vysílání první epizody zároveň odstartuje Spark’d Challenge Program, jakási série výzev přímo ve hře, které se může zúčastnit veřejnost, a ucházet se tak o možnost stát se soutěžícími v další řadě reality show.

zdroj: Electronic Arts

První řada seriálu poběží do 7. srpna, poté se budou jednotlivé díly opakovat pro pozdě příchozí. Celá série bude rovněž dostupná na již zmíněném kanálu BuzzFeed Multiplayer.

Pokud se tato herní reality show ukáže být úspěšnou, viděl bych její další směřování například v battle royale. Sice by to asi nešlo udělat na život a na smrt jako v Hunger Games, ale i tak by to mohlo mít šťávu. Sledovat stovku lidí v trenkách zoufale hledající oblečení, gauče a zahradní plameňáky v opuštěných budovách… Zaručený hit!