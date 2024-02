Chystá se první DLC pro budovatelský hit Against the Storm

11. 2. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Against the Storm je jednou z posledních pecek roku 2023, která fantasticky propojila žánr budovatelských survival strategií s roguelike prvky. Její tvůrci se o ní i po vydání pečlivě starají. Vydali například první větší update 1.1, který ozvláštňuje začátky ve hře a pohrává si s ikonkami a dekoracemi.

A tím to ani zdaleka nekončí. Tvůrci se nechali slyšet, že jsou na cestě další dva updaty. Aktualizace s číslem 1.2 nabídne historii produkce a spotřeby zdrojů za posledních 30 minut, budova Blightpost se dočká vylepšení a světové události zase unikátních ilustrací.

Obsah updatu 1.3 zatím veřejný není, ale po něm už vyjde první DLC, které přidá nový druh obyvatel. V základní hře jsou to lidé, bobři, ještěrky, harpyje a lišky a na představení šestého druhu, který bude mít jistě své přednosti a potřeby, si ještě musíme počkat.

DLC dále přinese nový typ biomu, další budovy, události, perky a úkoly. Nic z výše řečeného nedostává ani předběžné datum vydání a u DLC není potvrzená ani cena. Je nicméně dobré vědět, že všichni fanoušci této fantastické hry, k nimž se bezesporu řadím, se mají na co těšit. Ne nadarmo se i u nás Against the Storm umístilo mezi deseti nejlepšími hrami roku 2023.