Chystá se hraný film podle Street Fightera

Již včera bylo možné zaznamenat jistý vzruch a vířící vody okolo slavné bojovkové franšízy, když si společnost Legendary Entertainment zajistila filmová i televizní práva na značku Street Fighter. To samozřejmě neušlo pozornosti novinářů a zpráva se rozkřikla do světa, ale nebylo jasné, co přesně se děje nebo chystá.

O den později už na oficiálním Twitteru Street Fightera přišlo potvrzení: Pracuje se na novém hraném akčním filmu Street Fighter, který bude produkovat Legendary Entertainment ve spolupráci s Capcomem. Nic bližšího zatím nevíme, další informace teprve přijdou. Můžeme se nicméně pozastavit nad faktem, že se jedná o filmová a televizní práva. Že by se snad uvažovalo i o případném seriálu?

Jisté je prozatím jen to, že slavní hrdinové budou metat své hadókeny a šórjúkeny na filmovém plátně a přidají se tím k hotové smršti nedávno oznámených filmových adaptací.

A new live-action Street Fighter movie is in the works! Co-produced by @Legendary Entertainment and Capcom. More news to come in the future! #StreetFighter pic.twitter.com/DyvjyWkXi2 — Street Fighter (@StreetFighter) April 5, 2023

Jak si nejspíš vzpomenete, nebude to poprvé: První film Street Fighter spatřil světlo světa v roce 1994 a obsazení vévodil bruselský mistr rozštěpu Jean-Claude Van Damme coby Guile, kterému sekundovala Kylie Minogue v roli vojandy Cammy. Nepříliš povedený akčňák nicméně kasovně propadl a trvalo patnáct let, než to filmaři zkusili znovu.

Street Fighter: Legend of Chun-Li s Kristin Kreuk z roku 2009 ale kvůli svým odpadním kvalitám opět díru do světa neudělal a téměř jediným snesitelným způsobem, jak si na filmové obrazovce dopřát klasickou herní bojovku, proto zůstává Mortal Kombat z roku 1995. Ten sice také není zrovna klenotem kinematografie, ale ve své nekonečné béčkovosti alespoň má jisté kouzlo. Filmový Street Fighter byl oproti tomu čistá mizérie, tak snad to vyjde alespoň do třetice.

Připomeňme, že dříve než filmu se s největší pravděpodobností dočkáme herního pokračování známé série – Street Fighter 6 má vyjít 2. června.