Chystá se další Metro, na kterém opět spolupracuje tvůrce knižní předlohy

4. 3. 2025 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

S velkou parádou loni na podzim vyšel opěvovaný Stalker 2, zapomínat by se ale nemělo na neméně úspěšného postapo bratříčka Metro od studia 4A Games, které založili někteří z tvůrců původního Stalkera. Poslední díl Metro Exodus jsme dostali v roce 2019 (pokud tedy nepočítáme loňský VR spin-off Metro Awakening). Vývojáři ujišťují, že další Metro se chystá a opět na něm bude spolupracovat i autor knižní předlohy Dmitrij Gluchovskij.

Vyplývá to z oznámení úplně jiné hry, na které část bývalých 4A Games dělá. A teď to začíná být trochu zamotané, tak se soustřeďme. Část 4A Games se totiž přejmenovává na Reburn... a vyvíjí kooperativní střílečku La Quimera.

Během politické krize na Ukrajině v roce 2014 se totiž část studia přesunula na Maltu a od vydání Metro Exodus oba týmy – maltský a ukrajinský – pracují víceméně nezávisle. Kyjevskou pobočku pak koupil Embracer a je to právě toto studio, které vyvíjí La Quimeru.

Obě entity mohou volně používat proprietární engine 4A, takže i když na papíře jde o různé firmy, rukopis budou mít velmi podobný. Příběhová střílečka z dystopické latinské Ameriky půjde hrát sólo nebo v kooperaci s dvěma dalšími hráči, na jejím scénáři se podílí režiséři Nicholas Winding Refn a E.J.A. Warren.

Maltští 4A Games si nechávají svůj název, jsou plně nezávislí a pracují na dalším Metru, které by mělo vyjít někdy do roku 2029. O nové hře z postakopalyptického Ruska se dozvíme více ještě tento měsíc, protože série slaví 15 let od vydání Metro 2033.