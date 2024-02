Metro Exodus prodalo 10 milionů kusů. Další díl vyjde do konce 2029

16. 2. 2024 14:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Vývojářské studio 4A Games oslavilo páté výročí hry Metro Exodus dvojitou dávkou dobrých zpráv. Studio oznámilo, že se této nejen kritiky oceňované postapokalyptické střílečky prodalo více než 10 milionů kopií. Kromě toho potvrdilo, že aktivně vyvíjí další plnohodnotný díl série, a slíbilo, že více informací prozradí, až nadejde ten správný čas.

Kdy nové Metro vyjde zatím nevíme, nicméně díky prezentaci vydavatele máme alespoň nějakou představu – mělo by to stihnout do konce dekády.

Na obrázku je totiž logo hry a rok vydání, které začíná číslem „202“, přičemž poslední číslice je příliš rozmazaná a nečitelná. Pokud tak nedojde k odkladům, dorazí pokračování hlavní série Metro nejpozději v roce 2029.

Metro Exodus se navzdory kombinaci průzkumu otevřeného světa a klaustrofobického napětí, kterým je série známá, vydalo trochu jiným směrem, jak si můžete pamatovat. Risk s výletem na povrch se vyplatil a hra si vysloužila chválu kritiků i fanoušků a už zmíněných 10 milionů prodaných kusů.

Tvůrci tak sice další hlavní díl zřejmě dokončí až za několik let, nedávno jsme se ale dočkali alespoň oznámení spin-offu pro virtuální realitu od studia Vertigo Games. Bude se jmenovat Metro Awakening a ještě letos by měl nabídnout zase trochu jiný pohled na známý svět Metra.

zdroj: 4A Games