Chystá se další díl závodní série TT Isle of Man. Tentokrát od tvůrců RiMS

28. 11. 2022 11:32 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Série TT Isle of Man patří k tomu lepšímu, co se simulačních závodů motorek týče. Unikátní premisa závodění na úzkých silničkách ostrova Man s velmi nebezpečnými obrubníky se stará o pořádně intenzivní zážitek, který vám vyžene adrenalin do výšin.

Druhý díl byl vyloženě výborný, a tak není divu, že se série dočká dalšího pokračování. Vydavatelství Nacon oznamuje hru TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, o kterou se překvapivě nepostará studio Kylotonn mající na svědomí předchozí dva díly, ale interní studio milánské pobočky Naconu zvané RaceWard, které stojí za ne zas tak skvělými závody mototek RiMS Racing.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 opět nabídne nebezpečný okruh čítající 60 kilometrů a oficiální obsah roku 2022, tedy skutečné týmy, motorky a jednotlivé závody. Těch bude dohromady 32 (současné i historické), v nichž protáhnete na 40 motorek. Zároveň vám bude k dispozici 200 kilometrů ve volné jízdě, kde se můžete pídit po výzvách, týdenních a měsíčních událostech a multiplayeru.

Třetí díl má mít vylepšenou fyziku v domácím KT Enginu, která dá hráčům ještě více kontroly nad bržděním a řezáním zatáček. Tvůrci si prý zároveň vzali k srdci zpětnou vazbu hráčů z RiMS Racing, kterou hodlají aplikovat právě na TT Isle of Man: Ride on the Edge 3.

Nové závody odstartují příští rok v květnu na počítačích, PlayStationu 5, Xboxu Series X|S, Switchi, PlayStationu 4 a Xboxu One.