Chybí vám herní SWAT? Tak dejte šanci taktické střílečce No Plan B

6. 4. 2024 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Taktických stříleček pro jednoho hráče je dnes bohužel zoufale málo, takže když už se nějaká objeví, a z reakcí prvních hráčů si vede opravdu skvěle, stojí za to zpozornět. Řeč je o novince No Plan B od jediného vývojáře GFX47, který se dříve podílel coby vedoucí programátor na hrách Heroes of Might & Magic Kingdoms a Dungeon of the Endless.

No Plan B možná nezaujme svou jednoduchou lowpoly grafikou, ale z herního hlediska by mohlo být o co stát. V této hře si vytvoříte svůj tým elitních specialistů, zvolíte jim vybavení a vyrazíte do akce.

zdroj: GFX47

Před vámi se rozprostře nějaká budova s padouchy a jejich rukojmími a je jen na vás situaci co nejelegantněji a beze ztrát naplánovat. To vše činíte ve zcela klidném režimu – čas neběží, takže si můžete dle libosti naplánovat své kroky.

A to doslova – každému členovi zásahovky zadáte, kudy a kam má jít a co tam bude dělat. Pak už jen stisknete tlačítko Play a sledujete, jak se váš dokonalý plán… no, buďme realisté, pravděpodobně hroutí.

Tento poměrně originální přístup si můžete dát na jednorázových mapách, případně v kampani s roguelike prvky. Zároveň nechybí možnost vytvářet vlastní scénáře a sdílet je s ostatními hráči a klidně můžete změnit strany, tedy hrát pro změnu za zloděje, kteří se snaží vykrást banku.

Celé to připomíná zábavnou sérii Door Kickers, jen zase pojatou trošku jinak. No Plan B najdete už teď na Steamu v zaváděcí 10% slevě za 340 korun.