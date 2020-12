Chybí vám Dračák s kamarády? Odpovědí může být Demeo, klidně i ve VR

10. 12. 2020 14:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zatracená pandemie. Člověku upírá možnost vídat se s přáteli a pařit deskovky či stolní RPG. Vím o tom své a nejsem zrovna z těch, kteří by považovali Tabletop Simulator za adekvátní náhradu. Nicméně naplno se ponořit do klasického tahového dungeon crawleru inspirovaného hrami jako Dungeons & Dragons s pomocí virtuální reality, to zní vážně dobře.

Demeo přitom není titul vyloženě vyžadující drahé brýle. Ostatně, kde se najde skupinka alespoň čtyř hráčů, kteří všichni disponují headsetem pro virtuální realitu? Tvůrci ze studia Resolution Games proto dospěli ke skvělému rozhodnutí opatřit svou chystanou hru crossplayem napříč virtuální realitou a normálním PC hraním.

V Demeo se každý z hráčů chopí jedné z klasických rolí, mezi kterými nemůže chybět mág, lučištník či po zuby ozbrojený rytíř. Společně budou čelit nástrahám zatuchlých kobek a jejich současným obyvatelům. První informace spolu s videem nejsou bohužel příliš sdílné, a můžeme se proto pouze domnívat, co můžeme od mechanismů a herní náplně čekat. Já bych doufal v něco podobného Gloomhavenu.

Útěchou by pro nás měl být fakt, že tvůrci mají bohaté zkušenosti s tvorbou her pro virtuální realitu a netají se vzpomínkami na krásnou minulost, kdy společně trávili večery na fantastických výpravách v nejmenovaných stolních RPG.

Jejich virtuální vize těchto nezapomenutelných nočních sezení zvaná Demeo vyjde někdy v příštím roce na Steamu, a pokud si myslíte na její VR verzi, pak k hraní potřebujete jeden z podporovaných headsetů: HTC Vive, Valve Index, Oculus Rift či Oculus Quest.