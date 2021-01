Chcete další Hades? Příští měsíc vyjde opěvovaná Curse of the Dead Gods

15. 1. 2021 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Roguelite akční RPG Curse of the Dead Gods nejenže vypadá dobře, ale ono se prý i dobře hraje. Hra velice podobná loňské pecce Hades by letos v březnu oslavila první výročí vstupu do předběžného přístupu, ale její tvůrci ze studia Passtech Games ji stihnou dokončit o pár dnů dříve.

Že bude vážně o co stát, o tom svědčí uživatelské recenze z early accessu, které jsou „velice pozitivní“. Krásných 89 % z víc než 2 000 recenzí dalo palec nahoru, přičemž recenze posledních dní jsou ještě pozitivnější. Je to skvělá zpráva pro hráče, kteří si radši počkají na hotový produkt, který pro ně otestovali nebojácní průzkumníci.

Curse of the Dead Gods je frenetický dungeon crawler plný efektních bitev se zástupy nepřátel i s bossy, ale nechybí ani spousta pastí a pořádná nálož lootu. A zapomenout nesmím ani na příběh, který se s vydáním plné hry logicky dočká svého konce, který v dosavadním buildu chybí.

Pokud máte dohraného Háda a toužíte po nášupu s tím, že chcete zakusit něco nového, mohla by Curse of the Dead Gods být tou správnou volbou. Hra vyjde v plné verzi 23. února na PC, ale i na PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi. Po 22. lednu zároveň dojde k navýšení její ceny, takže neváhejte využít nabídku aktuálních 18 eur.