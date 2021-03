Chasing Static je dvouhodinová jednohubka v grafice z PS1

15. 3. 2021 12:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Retro stylizace je sice stále velmi populární, zpravidla se ale týká spíše pixelartu z raných devadesátek. Trojrozměrnou grafiku z přelomu tisíciletí se vývojáři příliš často napodobit nesnaží, patrně proto, že na rozdíl od her z 16-bitových konzolí zkrátka nezestárla dobře.

Výjimkou má být projekt Chasing Static, který svým ztvárněním připomíná hry pro první PlayStation. Tedy, ruku na srdce, hra sama vypadá spíše tak, jak si vybavujete hry pro PlayStation s notně zamlženými růžovými brýlemi nostalgie, lo-fi vizuál je ale docela povedený a přispívá k tísnivé atmosféře.

Ve hře se zhostíme role Chrise Selwooda, který během noční bouře hledá úkryt v motelu u cesty někde na velšském venkově. Záhy se stane svědkem děsivých událostí, omdlí a probouzí se v zaprášené a opuštěné verzi hotelu.

Brzy zjistí, že se nedaleko nachází podivné vědecké zařízení a vaším úkolem bude zjistit, kam se poděli obyvatelé města a co se to tu vlastně děje. Hra čerpá inspiraci ze sci-fi hororů 80. let a tehdejších surrealistických filmů.

Velmi důležitou roli bude hrát zvuk. Se speciálním detektorem budete hledat anomálie, z nichž postupně poskládáte mozaiku událostí a rozlousknete záhadný příběh. Vývojáři slibují i nelineární hratelnost, díky níž budete mít relativní svobodu v tom, kam se vydáte. Přesto ale nečekejte žádného herního obra, dohrát Chasing Static máte zvládnout za dvě hodiny.

Těšit se mohou majitelé skoro libovolného herního zařízení, hra se dostane na současnou i minulou generaci konzolí, na PC a také na Switch. Vyjít by měla ještě letos.